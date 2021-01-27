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Пригожин нецензурно прокомментировал жалобы Шнурова в полицию

20:54
  • среда
  • 27 января 2021

По словам продюсера, для него такого артиста не существует

Продюсер Иосиф Пригожин назвал попыткой пиара действия музыканта Сергея Шнурова, подавшего на него жалобу в полицию. По словам Пригожина, такой артист для него просто не существует.
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"Поздравляю его с очередным пиаром. Он никак успокоиться не может. Для меня это г*** не существует", — эмоционально прокомментировал сообщение Пригожин в интервью телеканалу "360".

Ранее стало известно, что музыкант и генеральный продюсер телеканала RTVi Сергей Шнуров пожаловался на Пригожина в столичную полицию – якобы, тот угрожал ему физической расправой. Информацию позже подтвердил адвокат исполнителя Алексей Добрынин. Юрист отметил, что причиной стали высказывания Пригожина в адрес Шнурова, подпадающие под уголовную статью об угрозе причинения тяжкого вреда здоровью.

Начало конфликту между Пригожиным и Шнуровым положили стихотворные комментарии музыканта в адрес продюсера. Первый жаловался, что из-за пандемии артисты остались без концертов и бедствуют. Второй упрекнул, что продюсер рассуждает о кризисе, в то время как сам отдыхает за границей.

Пригожин, в свою очередь, в интервью изданию StarHit заявил, что готов доказать Шнурову его неправоту с помощью физических мер воздействия за комментарии музыканта в адрес супруги продюсера, певицы Валерии.

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