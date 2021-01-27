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Билл Гейтс призвал готовиться к пандемии "в 10 раз хуже COVID-19"

21:12
  • среда
  • 27 января 2021

Коронавирус стал частью жизни – как торнадо или землетрясения, уверен миллиардер

Мир в его нынешнем состоянии не выдержит грядущего испытания, которое в 10 раз хуже пандемии коронавируса, уверен Билл Гейтс. Мультимиллиардер призвал человечество бросить силы на подготовку к бедствию.
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"Я надеюсь, что через два года ситуация будет выглядеть иначе. Вакцины, тесты, медикаменты, эпидемиология, мониторинг — есть много того, что можно сделать", — заявил Гейтс в интервью Süddeutsche Zeitung.

По словам мультимиллиардера, COVID-19 стал частью повседневной жизни людей – такой же, как землетрясения или торнадо. Гейтс напомнил правительствам, что они должны защищать граждан от этих несчастий. Быстрее выявлять инфицированных и снизить число погибших – особенно в США – помогли бы лучшие возможности диагностики, считает основатель Microsoft.

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