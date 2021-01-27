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УЕФА подтвердил прежний формат Евро-2020

21:36
  • среда
  • 27 января 2021

ЧЕ пройдет в 12 городах Европы, включая Петербург

Формат чемпионата Европы 2020 года, перенесенного на 2021-й, меняться не будет. Как и было запланировано, он пройдет в 12 европейских городах, включая Санкт-Петербург, сообщили в  Союз европейских футбольных ассоциаций.
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Евро-2020 был перенесен на лето 2021 года из-за пандемии коронавируса. Вопрос о присутствии зрителей на трибунах стадионов до сих пор не решен.

"Все стороны осознают необходимость проявлять гибкость в принятии решений по организации турнира, чтобы справиться со всеми обстоятельствами и условиями, в которых мир сейчас пребывает. Поэтому, так как ситуация вокруг пандемии быстро меняется, срок принятия решений, связанных с присутствием зрителей на стадионах ЕВРО, переносится с марта на начало апреля", - заявили в УЕФА.

В то же время, как заявил президент УЕФА, он настроен оптимистично.  Александер Чеферин надеется, что по мере приближения к турниру ситуация с вирусом изменится. Глава УЕФА подчеркнул: важно дать городам-организаторам и руководству стран проведения Евро как можно больше времени – так они смогут сформировать наиболее точную картину того, чего ожидать в июне-июле.

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