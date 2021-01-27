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Назван срок возвращения московских ресторанов к обычному режиму работы

21:51
  • среда
  • 27 января 2021

Это произойдет постепенно

Возвращение столичных предприятий общепита к обычному режиму работы займет 2-3 месяца. Московские власти, снимая введенные из-за коронавируса ограничения, в первую очередь обращают внимание на наиболее пострадавшие отрасли, заявил заммэра Москвы по вопросам экономической политики Владимир Ефимов
В Москве отменяют ограничения на ночную работу ресторанов и клубов

"На сегодняшний момент мы видим сильные отставания от показателей прошлого года в отраслях, связанных с общепитом, культурно-массовыми мероприятиями, сферами развлечения и туризма… Мы рассчитываем, что в ближайшие 2-3 месяца постепенно, шаг за шагом, эти отрасли будут возвращаться к своей нормальной жизни", - сказал Ефимов в эфире телеканала "Россия-24".

Свою роль, по мнению Ефимова, сыграет и перевод  сотрудников московских предприятий с дистанционного на очный формат работы. Это приведет к росту пассажиропотока – а, соответственно, и росту спроса на услуги ресторанов и кафе. В администрации столицы также считают, что после снятия ограничений на работу в ночное время выручка ресторанов может вырасти на 6-10%.

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