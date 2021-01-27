Посольство США получило ноту из-за распространения фейков о России

Москва оставляет за собой право на ответные шаги

В МИД России вызвали представителя посольства США в Москве. Дипломату вручили ноту протеста, которая касается распространения фейков о протестах в российских городах.

"Отмечаем масштабное распространение... фейков о России американскими цифровыми платформами, которые системно тиражируют провокационный контент, скоординированно распространяемый, в свою очередь, посольством США в Москве", — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства. Подчеркивается, что российская сторона оставляет за собой право на ответные шаги.

В российским МИДе ранее посоветовали зарубежным политикам, которые комментируют ситуацию с Алексеем Навальным, уважать международное право. И лучше бы им заняться проблемами своих стран. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что заявления Запада по этой теме идут "как под копирку".

23 января в нескольких российских городах прошли несогласованные протестные акции. Предварительно в соцсетях сторонниками задержанного Алексея Навального распространялись призывы к участию в митингах – несмотря на то, что власти предупредили об ответственности не только организаторов, но и рядовых участников выступлений. Посольство США в России еще до начала акций опубликовало на сайте маршруты предполагаемых шествий.

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