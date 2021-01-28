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НАТО призвало увеличить расходы на оборону из-за "агрессии России"

07:47
  • четверг
  • 28 января 2021

По словам генсека альянса, опасен и подъем Китая

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что из-за ряда рисков, связанных в том числе с действиями России, членам альянса стоит увеличивать расходы на оборону.

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"Чтобы наши военные оставались в готовности для реагирования на такие вызовы, как агрессивные действия России, терроризм и риски от подъема Китая", - говорится в сообщении на сайте организации.

В минувшем декабре Столтенберг отметил, что Соединенные Штаты в ближайшие несколько лет сохранят значительное присутствие на территории Европы. По словам генсека альянса, после холодной войны Америка значительно уменьшила активность в этом направлении, но теперь же наблюдается обратная тенденция.

В 2020 году мировые оборонные расходы увеличились на 1,9%. Рост этого показателя фиксируется седьмой год подряд. На Россию и страны СНГ приходится только 2% всех расходов.

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НАТО призвало увеличить расходы на оборону из-за "агрессии России"
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