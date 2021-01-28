Эксперт объяснила, что будет с рублем в случае дефолта в США

Котировки резервных валют стремительно взлетят

В случае дефолта в Соединенных Штатах доллар ожидает единовременный крах - но это же произойдет и с рублем, считает доцент кафедры финансов и цен РЭУ имени Плеханова Диана Степанова.

"В то же время стремительно взлетят котировки резервных валют (евро, швейцарский франк, фунт стерлингов, йена), а также вырастут в цене валюты развитых стран - норвежская, датская и шведская кроны, котировки канадского, сингапурского и австралийского доллара", - приводит слова эксперта агентство "Прайм".

По словам Степановой, угроза рублю сохраняется и при более плавном изменении баланса мировых экономических сил. Как инвесторы, так и спекулянты, уточнила финансист, будут ориентироваться в первую очередь на рынки наиболее развитых стран.

С конца 2014 года, заключила Степанова, рубль подвержен высокой волатильности, что особенно наглядно проявляется на фоне санкций и коронакризисных ограничений.

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