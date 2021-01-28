Эксперты предположили, когда в Москве снимут все ограничения

Ситуация с COVID-19 в столице налаживается

Рассчитывать на полное снятие коронавирусных ограничений в столице стоит ближе к лету, считают инфекционисты Владислав Жемчугов и Евгений Тимаков.

Жемчугов отметил, что пока рано строить такие долгосрочные прогнозы, однако он рассчитывает, что "до лета вопрос закроется", передает РИА Новости. "Чем дольше срок прогноза, тем он менее достоверен, тут уж ничего не сделаешь", - заявил врач.

Его позицию поддержал и Тимаков. Он отметил, что в столице ситуация с распространением COVID-19 является особой из-за большого количества приезжих. "Москва - это город, куда съезжаются люди из разных регионов. И восприимчивые граждане все еще остаются", - подчеркнул инфекционист.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин принял решение отменить ограничения на ночную работу предприятий общепита, ночных клубов и баров, а также перенести из разряда обязательных в разряд рекомендательных правило о переводе не менее 30% сотрудников на удаленную работу.

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