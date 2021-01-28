Россию обвинили в пропаже ирландского дельфина Фунги

О "вмешательстве" Москвы заговорил сенатор Нед О'Cалливан

Знаменитый дельфин Фунги, почти национальный герой Ирландии, пропал. Кто виноват? Россия и Путин! История вкратце: на юго-западе Ирландии находится полуостров Дингл, в гавани одноименного города жил дельфин, отбившийся от стаи, которому дали имя Фунги – он стал чем-то вроде местной достопримечательности. Три месяца назад Фунги исчез.

Самой громкой и безумной версией с изданием Irish Post поделился ирландский сенатор Нед О’Салливан: "В этом могли быть замешаны россияне. Возможно, Путин". Он пояснил, что российские военные используют некие гидролокаторы для слежки за британскими кораблями, эти системы и распугали дельфинов, в том числе и Фунги. Чтобы русские не слишком вольничали в гавани Дингл, сенатор предупредил, он пристально следит за Россией.

Еще одна головная боль для нашего Министерства обороны, уж если сенатор Нед О'Cалливан за нами следит, какие уж тут шпионские операции в гавани захолустного Дингла.

Шведские военные десятилетиями пытаются поймать в своих территориальных водах русские подводные лодки, постоянно подозревают наш флот в маневрах у шведских берегов. Накупили даже гидрофонов, записали странные поскрипывания и шум гребных винтов. Вот она подводная российская угроза. Всю картину испортил доктор биоакустики Магнус Вальберг, который послушал шумы, и выдал свой вердикт: грозные звуки издавали стаи сельди, с шумом выпускавшие газ из плавательного пузыря.

В том, что касается ирландского сенатора Неда О'Салливана, пристального следящего за Россией, даже журналисты издания Irish Post, опубликовавшие его версию о причастности России к пропаже местного любимца, отметили, что версия о "вмешательстве" российских военных в жизнь ирландских дельфинов выглядит безумно. Зато весело. Когда в действительности все не так, как на самом деле.

Алексей Фролов. "ТВ Центр".

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