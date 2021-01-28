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Политолог объяснил важность продления СНВ-3

09:37
  • четверг
  • 28 января 2021

Договор даст основы для коллективной безопасности на ближайшие пять лет, сообщил Константин Костин

В эфире программы "События. 25-й час" обсудили выступление президента Владимира Путина в Давосе. Готовы ли ведущие страны к честному диалогу, к которому призвал российский лидер? Изменят ли политики подходы к решению проблем с учётом произошедших в мире перемен? Какие компромиссы можно найти при неизбежной конкуренции интересов? И как следовало бы изменить отношения стран ведущих и развивающихся? На вопросы ведущего Алексея Фролова ответил глава Фонда развития гражданского общества Константин Костин.

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"Основная проблема всех кризисов - кстати, президент (Владимир Путин) об этом говорил – это попытка переложить собственные проблемы и трудности на других, а все блага и достижения экономического роста забрать себе. Путин приводит хорошие цифры: удвоение ВВП получило 15% населения планеты. То есть рост был в мировом масштабе, но доходы пришли по месту приписки к "золотому миллиарду", тем странам, где и так все было неплохо", - сказал Костин.

Политолог также прокомментировал продление СНВ-3. "Президент США Джо Байден и его команда оказались более компетентными и прагматичными, чем предыдущая администрация. Они понимают, что договор выгоден и для России, и для США. Его продление на пять лет дает основы для коллективной безопасности", - пояснил Костин.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео.

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