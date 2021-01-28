Как иностранные СМИ отреагировали на выступление Путина в Давосе

Выдержки из речи попали на обложки ведущих газет

В заголовках ведущих мировых СМИ - выдержки из выступления Владимира Путина на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Новостное агенство "Синьхуа" отмечает слова российского президента о том, что попытки построить однополярный мир уходят в прошлое. А немецкий Spiegel обратил внимание на тему будущих отношений России и Европы.

Владимир Путин на площадке Давоса обратился к мировому сообществу с оценкой ситуации в глобальном плане, отдельно остановился на тревожных тенденциях и рисках, которые могут привести к началу борьбы всех против всех. Российский лидер призвал объединять усилия, а не "продавливать" свои интересы в ущерб другим.

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