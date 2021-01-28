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В ЦБ рассказали, как избавиться от навязчивых звонков из банков

08:15
  • четверг
  • 28 января 2021

По формальным правилам, нарушением они не являются

Как отметила в интервью радио Sputnik представитель службы по защите прав потребителей финансовых услуг Банка России Анна Подковкина, звонки из банков с информацией о предварительно одобренных кредитах сами по себе не являются нарушением, но избавиться от них можно.

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По словам специалиста, такие предложения кредитные организации обычно делают хорошо зарекомендовавшим себя заемщикам. Если клиент принципиально не хочет их получать, он должен обратиться на горячую линию банка с просьбой исключить его из рассылки.

"Если это не помогает, то потребитель может обратиться с письменным заявлением в банк и отозвать ранее данное согласие на обработку персональных данных", – уточнила Подковкина.

В дело может вмешаться и сам ЦБ. Регулятор имеет право поинтересоваться причиной продолжения таких звонков.

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