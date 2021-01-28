В ЦБ рассказали, как избавиться от навязчивых звонков из банков

По формальным правилам, нарушением они не являются

Как отметила в интервью радио Sputnik представитель службы по защите прав потребителей финансовых услуг Банка России Анна Подковкина, звонки из банков с информацией о предварительно одобренных кредитах сами по себе не являются нарушением, но избавиться от них можно.

По словам специалиста, такие предложения кредитные организации обычно делают хорошо зарекомендовавшим себя заемщикам. Если клиент принципиально не хочет их получать, он должен обратиться на горячую линию банка с просьбой исключить его из рассылки.

"Если это не помогает, то потребитель может обратиться с письменным заявлением в банк и отозвать ранее данное согласие на обработку персональных данных", – уточнила Подковкина.

В дело может вмешаться и сам ЦБ. Регулятор имеет право поинтересоваться причиной продолжения таких звонков.

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