На базе Хмеймим в Сирии открыли памятник Александру Невскому

Он считается покровителем русского воинства

Памятник святому покровителю русского воинства - князю Александру Невскому - открыли в пункте базирования ВКС России Хмеймим в Сирии. Церемония приурочена ко Дню снятия блокады Ленинграда. Она прошла на площади рядом с православным храмом пророка Илии.

Под покрывалом - резной постамент из гранита и бронзовый бюст - Александр Невский в шлеме. Таким, возможно, его и видели современники. Монумент легендарному русскому воину, открытый в Хмеймиме, окропили святой водой и благословили.

Этот год Русская православная церковь объявила годом поминания Александра Невского. Правда, сам благоверный князь вряд ли предполагал, что ему установят памятник в Сирии - одной из ключевых стран в истории христианства.

Невский - покровитель российского воинства. Но казалось бы, что общего между победителем тевтонцев, героем Ледового побоища и Сирией. В группировке говорят, что связь есть. И не только духовная, но еще и историческая.

"И в 20 лет и в 22 года Александр Невский одерживал такие знаковые победы. Мы знаем, и в годы Великой Отечественной войны достаточно молодые офицеры командовали полками и более большими подразделениями. Поэтому, конечно, сегодняшнее событие дает нам основания полагать, что традиции мужественности, героизма и вообще, стойкости и любви к своей родине будут продолжены и здесь", - заявил заместитель командующего группировки войск ВС РФ в САР по военно-политической работе Игорь Курочкин.

После разгрома рыцарей князь Александр ушел в монахи. В церкви говорят - отрекся от всего мирского. Но народ помнил его все же не иноком, а полководцем и политиком.

"Заслуга перед государством, во-первых, очень большая. Во-вторых, он противостоял насилию католической церкви, принятию католической веры. Дипломатично все, ровно сделал, отстоял", - говорит помощник командующего группировки войск ВС РФ в САР по работе с верующими военнослужащими, протоиерей Михаил Киселев.

Памятник Александру привезли из России. Скульптор - Михаил Сердюков, один из авторов "Аллеи Славы". В Сирии памятник установили между полевой церковью Ильи Пророка и деревянной часовней. Тоже получилось символично.

Тимур Абдуллаев, Виктор Мальцев. "ТВ Центр", Сирия.

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