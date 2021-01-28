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Снегопад и ураганный ветер: Приморье накрыл мощный циклон

08:41
  • четверг
  • 28 января 2021

Предупреждение объявлено и в соседних регионах

В Приморье пришёл новый циклон. Он несёт снегопады и ураганный ветер до 33 метров в секунду.  В некоторых районах, по прогнозам синоптиков, может выпасть полторы месячной нормы осадков, передает "ТВ Центр".

В связи с непогодой во Владивостоке отменили более 20 междугородних автобусных рейсов, ограничено движение большегрузов. Город ещё не успел прийти в себя после ледяного дождя, и на дорогах вновь  девятибалльные пробки и многочисленные ДТП. Из-за метели на предприятиях рекомендовано сократить рабочий день, а школьникам - остаться дома. Штормовое предупреждение объявлено в Хабаровском крае, на Сахалине.

А в Забайкалье - 30-градусных морозов не выдержала система отопления. Из-за прорыва трубы в селе Маккавеево без тепла остались 13 многоквартирных  жилых домов, детский сад, школа и детский дом. Аварийные бригады сейчас ремонтируют 20-метровый участок трубопровода. Как сообщили в МЧС, в посёлок доставлены тепловые пушки, в первую очередь, их используют для обогрева социальных объектов.

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