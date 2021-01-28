Генсек ООН рассчитывает на скорейшее одобрение российской вакцины в ВОЗ

"Спутник V" может сыграть очень важную роль в борьбе с пандемией

Генеральный секретарь ООН надеется, что Всемирная организация здравоохранения как можно быстрее одобрит российскую вакцину от коронавируса. Об этом Антониу Гуттериш заявил в эксклюзивном интервью агентству ТАСС. "Спутник V" может применяться в миротворческих миссиях ООН и сыграть очень важную роль в борьбе с пандемией, добавил он.

Тем временем ещё одной страной, которая получит партию "Спутник V", стала Боливия. Как сообщили в МИД южноамериканской республики, борт с препаратом уже сегодня ожидают в Ла-Пасе.

В Европе говорят о новых ограничениях. В Германии правительство может ввести запрет на въезд из стран, где распространился новый британский штамм коронавируса. Соответствующее распоряжение сейчас согласовывают между собой ключевые министерства. Как стало известно немецкому изданию Bild, Ангела Меркель склоняется к так называемому израильскому сценарию, где фактически до нуля свели авиасообщение с государствами из красной зоны.

В Нидерландах начались первые судебные процессы над причастными к беспорядкам последних дней, передает "ТВ Центр". Как сообщила прокуратура одного из регионов, весь ущерб, в том числе бизнесу и муниципалитетам, будет компенсирован за счет подозреваемых. Уже заморожены несколько банковских счетов, начали конфисковывать имущество, у одного из виновных изъяли автомобиль.

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