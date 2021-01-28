ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Американец признался в планах похитить губернатора штата

08:35
  • четверг
  • 28 января 2021

И согласился сдать своих подельников

25-летний житель Мичигана Тай Гарбин признался, что планировал участвовать в похищении губернатора штата Гретхен Уитмер, передает ТАСС со ссылкой на американское телевидение.

Посольство США получило ноту из-за распространения фейков о России
ФСБ пресекла попытку вывезти в США российские военные радиостанции

По данным телекомпании CNN, злоумышленник уже выразил готовность сотрудничать со следствием, чтобы привлечь к ответственности своих подельников, ранее отказавшихся признавать вину. Прокуратура же в ответ на это пообещала Гарбину меньшее наказание. Правда, мужчине все равно грозит заключение вплоть до пожизненного. Его обвиняют по статье о сговоре с целью похищения людей.

Всего по делу о готовившемся похищении Уитмер были задержаны не менее 14 человек, произошло это еще в октябре 2020 года. Свои планы преступники обсуждали в социальных сетях. Американские СМИ пишут, что все задержанные являются членами экстремистских группировок. Они были крайне недовольны введенными в Мичигане санитарными мерами.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Полиция США
Полиция США
Гретхен Уитмер
Гретхен Уитмер
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.