Американец признался в планах похитить губернатора штата

И согласился сдать своих подельников

25-летний житель Мичигана Тай Гарбин признался, что планировал участвовать в похищении губернатора штата Гретхен Уитмер, передает ТАСС со ссылкой на американское телевидение.

По данным телекомпании CNN, злоумышленник уже выразил готовность сотрудничать со следствием, чтобы привлечь к ответственности своих подельников, ранее отказавшихся признавать вину. Прокуратура же в ответ на это пообещала Гарбину меньшее наказание. Правда, мужчине все равно грозит заключение вплоть до пожизненного. Его обвиняют по статье о сговоре с целью похищения людей.

Всего по делу о готовившемся похищении Уитмер были задержаны не менее 14 человек, произошло это еще в октябре 2020 года. Свои планы преступники обсуждали в социальных сетях. Американские СМИ пишут, что все задержанные являются членами экстремистских группировок. Они были крайне недовольны введенными в Мичигане санитарными мерами.

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