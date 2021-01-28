Стоит ли носить сразу две защитные маски

Новый "тренд" начался в Америке

Ряд американских чиновников, среди которых президент США Джо Байден, были замечены сразу в двух защитных масках - тканевой поверх респиратора N95. Инфекционист Галина Гольцман объяснила, есть ли смысл от такой защиты.

Врач заявила, что подобные средства предосторожности никак себя не оправдывают, а, напротив, могут негативно сказаться на самочувствии. К примеру, из-за двух надетых масок может начаться сонливость.

"Хотят они носить две маски - пусть носят, но этого не нужно делать, достаточно одной маски. У каждой вещи есть и отрицательный эффект, потому что, когда человек дышит, он выделяет углекислый газ. С одной стороны, две маски, конечно, защищают, через них может проникнуть меньшее количество частичек вируса, но с другой стороны, и меньше кислорода человек вдыхает. Он создаёт вокруг своего носа повышенное содержание углекислого газа и у него могут появиться и усталость, и сонливость, и повышение углекислого газа в крови", - объяснила Гольцман.

По ее словам, на сегодняшний день нет доказательств того, что обычной защитной маски недостаточно для ежедневной защиты от COVID-19, передает РИА Новости.

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