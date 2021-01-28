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Стоит ли носить сразу две защитные маски

09:28
  • четверг
  • 28 января 2021

Новый "тренд" начался в Америке

Ряд американских чиновников, среди которых президент США Джо Байден, были замечены сразу в двух защитных масках - тканевой поверх респиратора N95. Инфекционист Галина Гольцман объяснила, есть ли смысл от такой защиты.

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Врач заявила, что подобные средства предосторожности никак себя не оправдывают, а, напротив, могут негативно сказаться на самочувствии. К примеру, из-за двух надетых масок может начаться сонливость.

"Хотят они носить две маски - пусть носят, но этого не нужно делать, достаточно одной маски. У каждой вещи есть и отрицательный эффект, потому что, когда человек дышит, он выделяет углекислый газ. С одной стороны, две маски, конечно, защищают, через них может проникнуть меньшее количество частичек вируса, но с другой стороны, и меньше кислорода человек вдыхает. Он создаёт вокруг своего носа повышенное содержание углекислого газа и у него могут появиться и усталость, и сонливость, и повышение углекислого газа в крови", - объяснила Гольцман.

По ее словам, на сегодняшний день нет доказательств того, что обычной защитной маски недостаточно для ежедневной защиты от COVID-19, передает РИА Новости.

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