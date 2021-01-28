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Новый президент Киргизии официально вступил в должность

08:48
  • четверг
  • 28 января 2021

Ему вручили штандарт, удостоверение и нагрудный знак

Садыр Жапаров официально вступил в должность президента Киргизии, передает ТАСС.

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Уточняется, что в ходе инаугурации Жапаров зачитал текст присяги, после чего в зале Киргизской государственной филармонии ему вручили штандарт, удостоверение и нагрудный знак президента.

На церемонии присутствовали, в частности, бывшие руководители государства Сооронбай Жээнбеков и Роза Отунбаева, экс-спикеры парламента, а также действующие депутаты, главы министерств, дипломаты и генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.

От приглашения на церемонию представителей средств массовой информации и лидеров иностранных государств в этот раз было решено отказаться.

Досрочные президентские выборы прошли в Киргизии 10 января. На пост главы государства претендовали 17 кандидатов. Явка составила 39,75%. Бывший исполняющий обязанности премьер-министра страны Жапаров заручился поддержкой 79,23% голосов.

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