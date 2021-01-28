Названо психическое заболевание, в разы повышающее риск смерти при коронавирусе

Открытие сделали ученые из США

Исследователи из США выяснили, что при шизофрении риск умереть от коронавирусной инфекции возрастает примерно в 2,7 раза в сравнении с теми людьми, у которых нет подобного психического расстройства.

В ходе работ ученые проанализировали данные более 26,5 тысячи пациентов из Нью-Йорка, среди которых коронавирусом заразились более 7,3 тысячи человек. Людей с психическими расстройствами разделили на три группы: с расстройствами шизофренического спектра, аффективными и тревожными расстройствами. Оказалось, что среди всех заболевших у 75 человек была диагностирована шизофрения, 564 человека страдали от аффективных расстройств, а 360 – от тревожных. В результате 864 пациента, зараженных COVID-19, умерли или были переведены в хосписы в течение 45 суток с момента сдачи положительного теста.

Полученные результаты позволили определить, что люди, у которых наблюдаются расстройства шизофренического спектра, в 2,7 раза чаще рискуют умереть от коронавируса. При этом связи между летальным исходом и смертностью пациентов с аффективными или тревожными расстройствами выявлено не было, передает JAMA Psychiatry.

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