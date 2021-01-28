В России ужесточили правила продажи табака

Никотинсодержащую продукцию больше нельзя покупать в интернете

В четверг, 28 января, в России начали действовать поправки в закон об охране здоровья граждан от воздействия табачного дыма, передает РИА "Новости".

Так, с сегодняшнего дня в интернете нельзя покупать кальяны и никотинсодержащую продукцию - в том числе жидкости для электронных сигарет и стики для устройств нагревания табака.

Уточняется, что прежде ограничения распространялись на табачную продукцию и табачные изделия. Продавать их можно исключительно в магазинах и павильонах.

Как сказано в публикации, уже на прошлой неделе пользователям IQOS разослали письма с уведомлением о том, что онлайн-покупка стиков недоступна с 27 января.

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