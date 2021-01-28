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В Госдуме отреагировали на планы Украины по воздушной блокаде Крыма

09:19
  • четверг
  • 28 января 2021

Все такие инициативы обречены на провал, считает Михаил Шеремет

Украинская прокуратура обратилась в Интерпол с просьбой о международном розыске летавших в Крым самолетов. По мнению украинских властей, те нарушали правила международных полетов. Как прокомментировал ситуацию депутат Государственной думы от крымского региона Михаил Шеремет, Киев пытается осуществить воздушную блокаду полуострова.

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"Хочу сказать, что все попытки киевских властей обречены, никаких последствий это не повлечет. Воздушная гавань Крыма - аэропорт "Симферополь" - ежегодно наращивает число и географию авиарейсов", - приводит слова парламентария РИА "Новости".

Собеседник агентства добавил, что представители международного сообщества посещали и будут посещать Крым, разительно преобразившийся после воссоединения с Россией.

С 2014 года на 190 лайнеров российских авиакомпаний, осуществляющих регулярные пассажирские авиаперевозки в Крым, были наложены заочные аресты со стороны Украины. Официально Киев прекратил функционирование всех аэропортов на территории полуострова.

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