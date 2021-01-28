В Госдуме отреагировали на планы Украины по воздушной блокаде Крыма

Все такие инициативы обречены на провал, считает Михаил Шеремет

Украинская прокуратура обратилась в Интерпол с просьбой о международном розыске летавших в Крым самолетов. По мнению украинских властей, те нарушали правила международных полетов. Как прокомментировал ситуацию депутат Государственной думы от крымского региона Михаил Шеремет, Киев пытается осуществить воздушную блокаду полуострова.

"Хочу сказать, что все попытки киевских властей обречены, никаких последствий это не повлечет. Воздушная гавань Крыма - аэропорт "Симферополь" - ежегодно наращивает число и географию авиарейсов", - приводит слова парламентария РИА "Новости".

Собеседник агентства добавил, что представители международного сообщества посещали и будут посещать Крым, разительно преобразившийся после воссоединения с Россией.

С 2014 года на 190 лайнеров российских авиакомпаний, осуществляющих регулярные пассажирские авиаперевозки в Крым, были наложены заочные аресты со стороны Украины. Официально Киев прекратил функционирование всех аэропортов на территории полуострова.

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