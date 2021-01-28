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Сергунина: Для столичных НКО проведут серию вебинаров по работе с персоналом и волонтерами

09:52
  • четверг
  • 28 января 2021

Занятия пройдут в онлайн-формате

На официальном сайте мэра Москвы сообщили, что сотрудников некоммерческих организаций столицы приглашают пройти онлайн-курс по работе с персоналом и волонтерами. Как сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина, после обучения слушатели смогут получить удостоверения установленного образца.

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"В феврале сотрудники некоммерческих организаций смогут бесплатно повысить свой профессиональный уровень и получить дополнительные знания в сфере управления персоналом и координации волонтеров. Новый курс повышения квалификации в рамках образовательного проекта "НКО Лаб" проведут в сети коворкинг-центров НКО совместно с ресурсным центром "Мосволонтер", - сказано в сообщении.

Проводить вебинары будут юристы, преподаватели вузов, а также эксперты-практики. При этом курс составлен из восьми занятий. Которые будут проходить один раз в неделю. Также участники проекта получат ряд практических упражнений и заданий для самостоятельной подготовки.

"В процессе обучения они познакомятся с алгоритмом подбора и мотивации персонала, научатся грамотно проводить совещания внутри команды и собеседования с потенциальными сотрудниками. Помимо этого, им расскажут об особенностях трудового законодательства и гражданско-правовых отношений в некоммерческой сфере, об эффективных способах привлечения волонтеров и поощрении добровольцев", - отметили в мэрии.

Слушателям, которые с успехом пройдут итоговую аттестацию, выдадут удостоверение о повышении квалификации установленного образца. Новая интенсивная программа начнется 2 февраля. Чтобы записаться на курс "Управление персоналом и волонтерами в НКО", нужно направить заявку на электронную почту: edu-mdoo@go.mos.ru. В письме необходимо указать фамилию, имя и отчество, контактный телефон и название некоммерческой организации.

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