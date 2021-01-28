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Названы сроки запуска приложения для онлайн-записи к врачу

09:37
  • четверг
  • 28 января 2021

Уже скоро оно станет доступно в регионах

В первом квартале 2021 года два ведомства - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций и Министерство здравоохранения - планируют запустить в российских регионах мобильное приложение онлайн-записи к врачу. Об этом пишет ТАСС.

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Приложение, уточняется в публикации, является компонентом единого портала Госуслуг. Функционировать оно будет в рамках сервиса "Мое здоровье". В настоящее время завершаются интеграционные испытания.

Через приложение можно будет не только записаться к врачу, но и вызвать его на дом, отметили в Минцифры. Кроме того, там будет функция получения электронных медицинских документов и справок, а также ведения дневника самонаблюдения.

Исполнителем госконтракта является "Ростелеком".

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