Опубликовано видео крупного пожара на пороховом заводе в Перми

Трое рабочих попали в ожоговый центр

Крупный пожар потушили на территории пермского порохового завода. По предварительным данным, пострадали трое рабочих, их доставили в ожоговый центр.

Возгорание произошло в цехе - вспыхнул порох. До прибытия первых пожарных расчётов огонь охватил площадь в 100 квадратных метров. В борьбе с огнём принимали участие почти 70 спасателей, было задействовано 16 единиц техники.

На данный момент пожар потушен, причины ЧП выясняются, передает "ТВ Центр".

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