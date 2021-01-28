МВД запретило ретушировать фотографии на паспорт

На изображении должны быть достоверно отображены все особенности лица

Министерство внутренних дел приняло новый административный регламент по выдаче и замене российских паспортов, пишет "Российская газета". Документ, в частности, запрещает обработку и ретушь фотографий.

В регламенте отдельно отмечено, что "на изображении должны быть достоверно отображены все особенности лица фотографируемого".

Вместе с тем запрещается делать фотографии в очках с тонированными стеклами, в цветных линзах, в закрывающих подбородок шарфах, а также в форменной и верхней одежде.

Головной убор допускается по религиозным убеждениям, но он не должен скрывать овал лица. Фото может быть как цветным, так и черно-белым.

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