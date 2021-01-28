В пандемию жилье россиян стали реже продавать за долги

Общая стоимость всего имущества должников в 2020-м составила 122,6 миллиарда рублей

Как подсчитали в коллекторском агентстве "Долговой консультант", в 2020 году банки пытались принудительно продать за долги (том числе ипотечные) более 17,5 тысяч российских квартир на 36,5 миллиардов рублей. Об этом пишет РБК.

Если сравнивать с 2019 годом, количество попавших на реализацию объектов снизилось на 14,1%, их совокупная стоимость - на 19%. Средняя цена продаваемой за долги недвижимости упала на 6% до 2,07 миллиона рублей.

Как уточняют эксперты, приставы выставляют недвижимость на торги, если должник не погасил обязательства по решению суда.

Общая стоимость всего имущества должников, переданного на продажу в 2020-м, составила 122,6 миллиарда рублей.

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