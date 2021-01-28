Андрей Малахов рассказал о выходных с сыном

Ведущий уделяет много внимания воспитанию ребенка
Телеведущий Андрей Малахов рассказал, как проводит свободное время с 3-летним сыном Сашей. Выходные журналиста получаются довольно насыщенными.
Малахов уделяет ребенку много свободного времени по выходным. Утро субботы у отца и сына начинается с поездки в бассейн, где мальчик занимается с тренером.
"После занятий мы заходим в кафетерий, пьем кофе с пенкой — так сын называет капучино. И едем на дачу к бабушке с дедушкой", - поделился телеведущий.
Ближе к обеду на дачу приезжает супруга Малахова Наталья, а вечером семья возвращается домой, где они смотрят кино или читают. Журналист отметил, что по субботам ложиться спать приходится рано, поскольку рано утром в воскресенье они традиционно посещают храм, передает Teleprogramma.pro.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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