Задержан участник драки с ОМОНом на незаконной акции в Москве

Его везут на допрос

В Псковской области задержали уроженца Чечни, участвовавшего в драке с сотрудниками ОМОНа на несанкционированном митинге в центре Москвы 23 января, пишет ТАСС со ссылкой на источник.

"В настоящее время его доставляют на допрос в ГСУ СК по Москве", - уточнил собеседник агентства.

Это уже пятый задержанный в рамках уголовных дел по факту противоправных действий на субботней акции в столице.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что тех, кто поддерживает Владимира Путина, в стране значительно больше, чем тех, кто выражает несогласие с его действиями и решениями. "Отношение к главе государства высказывается в ходе голосования на выборах", - напомнил кремлевский спикер.

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