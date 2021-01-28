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"Увольте ее пластического хирурга": Деми Мур изменилась до неузнаваемости

11:00
  • четверг
  • 28 января 2021

Актриса приняла участие в показах на Неделе высокой моды в Париже

Голливудская актриса Деми Мур открыла показ новой коллекции Fendi и шокировала поклонников своим внешним видом. Судя по всему, звезда переборщила с пластическими операциями, которые не пошли ей на пользу.

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Актриса представила наряд из новой коллекции модного дома Fendi весна-лето 2021, однако внимание публики оказалось приковано не к черному шелковому костюму, а к лицу знаменитости. Из-за пандемии Мур давно не появлялась на публике без защитной маски и не публиковала фотографий в Сети. Тем удивительнее оказался внешний вид звезды.

Судя по всему, актриса захотела сделать острые скулы, избавиться от ненавистных морщин и сделать овал лицо более четким, но результат не оправдал ожиданий – теперь 58-летнюю Мур очень сложно узнать.

"Боже мой, это сделала Деми Мур!", "Мне кажется, в скулы закачали слишком много филлеров", "Дальше — страшнее… Кукла какая-то…", "Деми облажалась по-крупному", "Что с ней произошло? Увольте ее пластического хирурга!", "Она не видит, что изуродована? Как ходить с таким лицом?!", "Боже, что с ней стало?! Бедная женщина!" - отреагировали комментаторы в Сети.

 

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