Аномальные морозы и снегопады: оттепель в России закончилась

Дальний Восток уже во власти непогоды

Снегопады и аномальные морозы в нескольких регионах России. В Приморье ураганный ветер и метель. В крае действует штормовое предупреждение. На острове Русский несколько десятков человек без электричества. А в Забайкалье в минус 30 без отопления остались жители одного из сёл.

За окном -30, в помещении - чуть выше десяти градусов тепла. В селе Маккавеево Читинского района - режим ЧС. Авария на изношенном трубопроводе оставила без отопления десятки зданий. Среди них - жилые дома, школа и детский дом. Его воспитанников эвакуировали в реабилитационный центр в соседнем районе. Спасатели привезли в замерзающее село четыре тепловых пушки.

Коммунальщики обследуют трубопровод. Повреждённый участок демонтируют. Последствия аварии обещают устранить в течение дня. Погода испытывает на прочность привычную к морозам Якутию. На полюсе холода в Оймяконе - под минус 60. Экстремальные морозы здесь не редкость. Но таких продолжительных не было давно. Гибнут птицы и животные. На трассах глохнут автомобили. Водители пытаются отогреть механизмы на открытом огне. Костры разводят прямо под машинами. В столице республики школьников до конца января перевели на дистанционку.

Во Владивостоке сегодня и завтра действует штормовое предупреждение из-за метели и ураганного ветра. На скользких дорогах - пробки и десятки аварий. Чтобы избежать транспортного коллапса, в город не пускают большегрузы. Родителей просят по возможности оставить детей дома, хотя школы и детские сады работают в обычном режиме.

А в Москву возвращается зима. В конце недели начнётся похолодание. Настоящие морозы придут в столицу в феврале.

Кристина Мамиконян, "ТВ Центр".

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