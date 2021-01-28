В российских регионах смягчают ограничения из-за COVID-19

Вакцинация уже дает свои плоды

По данным оперативного штаба, за минувшие сутки в России выявили 19138 новых случаев коронавируса. Из больниц выписаны 26775 пациентов. Темп распространения ковида снижается. К тому же, всё больше людей делают прививку. Это позволяет постепенно смягчать ограничения. Но соблюдать меры профилактики - носить маски и перчатки - всё так же нужно.

Кажется, уже привычная картина в общественном транспорте. В Барнауле мужчину без маски силой выталкивают из трамвая. На просьбу пассажиров надеть средства защиты он стал хамить и угрожать. А ведь масочный режим нигде еще пока не отменили. Наоборот, рейды проходят регулярно: и в общественном транспорте, и в магазинах.

Маски и перчатки остаются актуальными и при посещение ночных заведений. Даже, несмотря на то, что накануне столичным барам и клубам вновь разрешили работать хоть до утра. А предприниматели теперь сами решают – оставлять ли им 30 процентов своих сотрудников на удаленке или вернуться к привычной работе.

По возможности и в регионах ослабляют коронавирусные ограничения. Так с понедельника бурятские школы вернутся к очному формату обучения. А в Саратове снова разрешены банкеты, но присутствовать на них могут не более 50 человек. К ослаблению ковидных мер готовятся и в городе на Неве. Там планируют разрешить работу ресторанам и торговым центрам, смягчения коснуться и кинотеатров, концертных залов. В Сахалинской области отменили цифровые пропуска и справки об отсутствии инфекции при въезде в регион. Ограничения позволила снять вакцинация. Прививку здесь успели сделать более 10 тысяч человек.

"После прививки три дня не тереть и не парить, душ принять можно", - такие правила действуют при любой прививке, но медики все равно предупреждают. Небольшое поднятие температуры, болевые ощущения или покраснения в месте укола – все это нормально и пройдет в течение всего пары дней. В регионах массовая вакцинация идет полным ходом. О необходимости иммунизации в Дагестане информируют прямо на улицах. Здесь развернули 54 пункта вакцинации. Работают и выездные бригады.

Двухкомпонентная вакцина хранится при специальной температуре – минус 18 градусов. Чтобы доставить препарат во все районы Тывы, там закупили авторефрижератор. Впрочем, вторая российская вакцина "ЭпиВакКорона", разработанная новосибирским центром "Вектор", в таких условиях не нуждается. Ее можно хранить при плюсовых температурах. И первая партия препарата уже доставлена в Свердловскую область.

Елена Макарова, Александр Ковалев. "ТВ Центр".

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