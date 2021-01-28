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В Ливане акции протеста против карантина переросли в беспорядки

11:41
  • четверг
  • 28 января 2021

Демонстранты требовали отменить комендантский час

Вандализм, грабежи и поджоги. В Ливане акции против ограничений из-за ковида переросли в массовые беспорядки. Демонстранты требовали финансовую помощь от государства и отмены комендантского часа.

Пострадали свыше 200 человек, в том числе два десятка силовиков. Митингующие забросали полицейских боевыми гранатами. Чтобы разогнать демонстрантов, пришлось задействовать военных и бронетехнику.

В Нидерландах над участниками массовых беспорядков против жесткого карантина уже начались судебные процессы, передает "ТВ Центр". Тюремный срок получили в том числе два молодых жителя Гааги. Один призывал людей выходить на улицы. Другой бросил камень в полицейский автобус. Для компенсации ущерба у них конфисковали имущество и арестовали счета.

Тем временем Евросоюз выделил Танзании 27 миллионов евро на борьбу с пандемией. Деньги можно потратить на закупку вакцины, лекарств и масок. Но начать прививочную кампанию президент страны отказался. По его словам, препараты при лечении ковида не так эффективны, как целебные травы и молитва.

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