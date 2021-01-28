На Украине школьникам провели "уроки ненависти" к русскому языку

Детям рассказывали, что любой человек, кто не говорит по-украински - "враг государства"

На Украине после принятия скандального закона о языке участились случаи дискриминации. В одной из школ Днепра родители пожаловались на учительницу младших классов, которая преподавала "уроки ненависти" к русскому языку. Тех, кто не говорит по-украински, она называла врагами государства, а всех русских - оккупантами. Это далеко не первый подобный случай. Из-за политики Киева страдают и национальные меньшинства. Решить языковой вопрос потребовали власти Венгрии.

Этот учебный год уже все украинские школы начали на государственном языке. Образовательные учреждения положения соответствующего закона выполнили. Но некоторые педагоги решили сыграть на неокрепших душах детей и нервах родителей и принялись проводить "уроки ненависти" к русскому языку и всему русскому.

"Одной нашей маме учитель пригрозила, что пойдет к ней на работу и пожалуется на "её негодную риторику". Хотя мы никогда и нигде не выступали против украинского. Теперь ребенок просит нас говорить с ним на украинском… Иначе мы враги", - говорится в обращении родителей в департамент образования Днепра.

Это обращение как крик отчаяния. Как выяснилось, учительница младших классов на протяжении нескольких месяцев рассказывала детям, что любой человек, кто не говорит по-украински - "враг государства", а все русские по определению - "исторические оккупанты украинской земли". Официальной реакции от городских властей пока не последовало, а руководство школы ответило родителям, что "криминала в действиях учительницы не видит и менять ее не будет".

"Украинские СМИ пишут гадости про меня. Говорят, что я не уважаю украинский язык", - сказал студент Оланипекун Олатунджи. Отправляясь на Украину учиться на врача, нигериец и представить не мог, что тоже окажется в центре языкового скандала. Прекрасно говорящий по-английски, по-русски и только начинающий учить украинский, он имел неосторожность высказать в соцсети свое отношение к закону "О языке", после чего на националистических ресурсах на африканца объявили охоту. Теперь студент раздумывает: оставаться на Украине или выбрать для продолжения образования более цивилизованную страну.

"Мне все равно на вашу политику, мне все равно. Я не интересуюсь политикой. Я не приехал на Украину, чтобы учиться на политика. Я приехал сюда учиться на врача. Но эти люди раскручивают ситуацию, потому что сейчас острая тема про язык", - уверен нигериец.

Оланипекун Олатунджи - не политик, но суть вопроса уловил очень точно. Во всем виновата политика - тотального выживания русского языка на Украине. Правда, в этом стремлении киевские власти умудрились испортить отношения заодно и с рядом европейских стран. Пути решения языкового вопроса пытается найти Венгрия, но уже второй год безуспешно.

"Я обратился к министру, чтобы мы начали совместную работу над законом о языке, который вызвал напряжение в наших отношениях. Мы также хотим создать рабочую группу, которая определит то, каким образом надо внедрять закон об образовании", - сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Тем временем на Украине уже почти две недели как вступило в действие еще одно положение закона "О языке". С 16 декабря только украинский должен использоваться в сфере обслуживания - в кафе, клубах, магазинах и в такси. На западе и в центре страны требование в целом соблюдают. В восточных регионах пока практически нет.

- Я считаю, что каждый имеет право разговаривать на языке, на котором он разговаривает. - Как гости к нас обращаются, там мы и отвечаем.

Между тем, не говорящим по-украински заведениям и водителям грозит внушительный штраф - до 250 долларов, если на них пожалуются несколько раз в течение короткого времени. Следить за соблюдением закона будет специально назначенный уполномоченный по защите государственного языка.

Алексей Платонов. "ТВ Центр".

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