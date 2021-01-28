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Собянин открыл новый путепровод через МЖД у станции Жаворонки

11:30
  • четверг
  • 28 января 2021

Это важный объект для многих автомобилистов Москвы и Подмосковья, отметил мэр

В Одинцовском районе Московской области в четверг открылся новый путепровод. Объект осмотрели мэр столицы Сергей Собянин и губернатор Андрей Воробьёв, передает "ТВ Центр".

Двухполосная эстакада находится возле железнодорожной платформы Жаворонки. Её протяженность - более 500 метров. Мост заменил регулируемый переезд, возле которого собирались дорожные заторы. И теперь автомобилисты могут быстро добраться от Можайского до Киевского шоссе, не выезжая при этом на МКАД.

"Объект сравнительно небольшой, но очень важный для многих автомобилистов Москвы и Московской области, так как появляется возможность с комфортом доехать от Можайского до Киевского шоссе и далее до Калужского и Варшавского шоссе, не выезжая на МКАД и ЦКАД", - отметил мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, путепровод в Жаворонках стал уже 17-м путепроводом через железнодорожные пути, который был построен или реконструирован правительством Москвы за последние годы.

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