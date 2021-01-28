Бродячие собаки держат в страхе жителей города в Коми

От укусов погибли два человека, десятки людей пострадали

В Ухте введён режим повышенной готовности из-за нападения собак на людей. Беспризорные животные держат в страхе весь город. От укусов погибли уже два человека. Серьезно пострадали десятки, в том числе ребенок - собаки буквально сбили 10-летнюю девочку с ног.

Бездомные собаки напали на Настю прямо у дома. На крики девочки с лопатой в руках прибежала соседка и буквально отбила у стаи ребенка.

"Дочка позвонила, сказала, что на нее напали собаки. Я приехала. Настя покусанная лежала у дома", - сказала мать пострадавшей девочки Алена Полоскова.

Раны неглубокие, врачи зашили и отпустили домой. Здоровье Насти сейчас вне опасности.

"У ребенка имеются укушенные раны обоих предплечий и голени. Ей была оказана первичная помощь, ушивание ран. Дальнейшее лечение ребенок будет получать в амбулаторных условиях. В том числе, инъекции препаратов, предупреждающих потенциальное развитие бешенства", - сообщил главный врач ухтинской детской больницы Марат Нуриев.

Подробности смотрите в репортаже Павла Прокопенко.

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