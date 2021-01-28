ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Совфеде оценили потери работающих пенсионеров из-за самоизоляции

10:57
  • четверг
  • 28 января 2021

Некоторые не получали заработка почти целый год

Вынужденные находиться дома в период самоизоляции работающие пенсионеры теряют доходы, заявил сенатор Владимир Кравченко.

Россиянам разъяснили, кто может досрочно выйти на пенсию
Собянин поблагодарил соцработников за помощь пенсионерам в праздники

"Работникам в возрасте 65 лет и старше, которые должны находиться на самоизоляции, выдают лист нетрудоспособности. Пособие рассчитывается, исходя из заработка за предыдущие два года. Соответственно, в этом году будут учитывать доход за 2019 и 2020 годы", - цитирует Кравченко РИА "Новости".

Проблема, по его словам, в том, что в некоторых регионах пенсионеры остаются на изоляции с 6 апреля 2020-го. Соответственно, они не получали дохода почти за весь год, исчислять заработок им не из чего. Сумма пособия многих из них уменьшится на 25%, добавил сенатор.

Ранее сообщалось о внесении в Государственную думу законопроекта о возможности индексировать страховые и социальные пенсии чаще одного раза в год. Предлагается в период с 2021 по 2024 год корректировать размер страховой пенсии исходя из роста доходов бюджета Пенсионного фонда.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Пенсионерка
Пенсионерка
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.