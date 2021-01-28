В Совфеде оценили потери работающих пенсионеров из-за самоизоляции

Некоторые не получали заработка почти целый год

Вынужденные находиться дома в период самоизоляции работающие пенсионеры теряют доходы, заявил сенатор Владимир Кравченко.

"Работникам в возрасте 65 лет и старше, которые должны находиться на самоизоляции, выдают лист нетрудоспособности. Пособие рассчитывается, исходя из заработка за предыдущие два года. Соответственно, в этом году будут учитывать доход за 2019 и 2020 годы", - цитирует Кравченко РИА "Новости".

Проблема, по его словам, в том, что в некоторых регионах пенсионеры остаются на изоляции с 6 апреля 2020-го. Соответственно, они не получали дохода почти за весь год, исчислять заработок им не из чего. Сумма пособия многих из них уменьшится на 25%, добавил сенатор.

Ранее сообщалось о внесении в Государственную думу законопроекта о возможности индексировать страховые и социальные пенсии чаще одного раза в год. Предлагается в период с 2021 по 2024 год корректировать размер страховой пенсии исходя из роста доходов бюджета Пенсионного фонда.

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