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Ракова: заболеваемость коронавирусом в Москве устойчиво снижается

10:58
  • четверг
  • 28 января 2021

Это позволяет возвращать медучреждения к плановой работе

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что устойчивое снижение заболеваемости коронавирусом в столице позволило вернуть к плановой работе еще пять стационаров на 2,2 тысячи коек.

"Мы наблюдаем устойчивый тренд снижения заболеваемости коронавирусом в городе. Но что самое главное, сокращения [числа] госпитализаций пациентов с инфекцией. С учетом имеющегося резерва в виде временных госпиталей и практически половины свободных коронавирусных коек в городе мы приняли решение "выводить из ковида" медицинские учреждения", - сказала Ракова (цитата по ТАСС).

Накануне оперштаб сообщил, что в столице выздоровело ещё 5924 пациента после прохождения лечения от коронавируса. Подтверждено 1837 новых случаев заражения, госпитализировано 1036 человек, скончалось 75 пациентов.

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