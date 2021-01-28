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Сколько времени потребуется для адаптации к офису после удаленки

11:28
  • четверг
  • 28 января 2021

Некоторые россияне почти год проработали из дома

За долгое время удаленки многие отвыкли работать из офиса, а потому для возвращения в привычное русло потребуется какое-то время. Психолог Анна Ермолаева рассказала, сколько может длиться адаптация к стандартному рабочему режиму.
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По мнению эксперта, заново привыкнуть к офисной жизни можно за одну-две недели, а затянувшаяся адаптация может привести к депрессии. Чтобы этого избежать, восстанавливать режим дня нужно еще до возвращения в рабочий кабинет.

"Как правило, первое, что страдает на удаленном графике работы, — это режим сна и отдыха. Человек привык позже ложиться, вставать в более комфортное для себя время. Важно начать подготовку именно с этого — чтобы не проснуться в понедельник с ужасом и усталостью", - посоветовала Ермолаева.

Также она рекомендовала не перегружать себя рабочими задачами в первые дни и не перенапрягаться физически, чтобы избежать лишнего стресса. Психолог добавила, что помочь быстрее адаптироваться могут и привычные видеоконференции и электронные форматы коммуникации, передает АГН "Москва".

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