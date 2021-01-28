Коронавирус в России выявили еще у 19138 человек

Выздоровели 26775 заразившихся

В России за минувшие сутки выявили еще 19138 случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных достигло 3793810.

Как сообщили в федеральном оперативном штабе, больше всего новых случаев выявлено в Москве - 2897. В Санкт-Петербурге за сутки заболели 2128 человек, в Подмосковье - 939.

Выздоровели за сутки 26775 человек. Скончались – 575 заболевших.

За весь период пандемии в России от коронавируса умер 71651 человек. Общее число выздоровевших достигло 3229258.

Как сообщили в Роспотребнадзоре, в России провели уже больше 100,7 миллиона тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением в целом по стране остается 646312 человек.

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