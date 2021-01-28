ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Коронавирус в России выявили еще у 19138 человек

11:14
  • четверг
  • 28 января 2021

Выздоровели 26775 заразившихся

В России за минувшие сутки выявили еще 19138 случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных достигло 3793810.

Как сообщили в федеральном оперативном штабе, больше всего новых случаев выявлено в Москве - 2897. В Санкт-Петербурге за сутки заболели 2128 человек, в Подмосковье - 939.

Выздоровели за сутки 26775 человек. Скончались – 575 заболевших.

За весь период пандемии в России от коронавируса умер 71651 человек. Общее число выздоровевших достигло 3229258.

Как сообщили в Роспотребнадзоре, в России провели уже больше 100,7 миллиона тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением в целом по стране остается 646312 человек.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Реабилитация пациентов после СOVID-19
Реабилитация пациентов после СOVID-19
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.