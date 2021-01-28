Песков сообщил, когда Путин подпишет продление СНВ-3

Договор будет действовать ближайшие пять лет

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, когда Владимир Путин подпишет закон о ратификации соглашения о продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.

"Как только он [документ] поступит, он будет незамедлительно подписан. Здесь очень важна скорость, и потом уже обменяться соответствующими решениями", - цитирует кремлевского спикера ТАСС.

Ранее стало известно, что Москва и Вашингтон договорились продлить договор на пять лет без предварительных условий и любых дополнений.

Владимир Путин и Джо Байден в ходе телефонного разговора условились, что в ближайшее время будут завершены все процедуры, необходимые для оформления документа.

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