ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Московские врачи вылечили от коронавируса еще 6142 пациента

11:44
  • четверг
  • 28 января 2021

В столице подтверждено 2897 новых случаев COVID-19

Как сообщили в федеральном штабе по контролю за распространением коронавирусной инфекции, в Москве от COVID-19 вылечились 6142 человека.

Ракова: заболеваемость коронавирусом в Москве устойчиво снижается
Объявлено о создании мгновенно убивающего коронавирус лекарства

Уточняется, что в столице подтверждено 2897 новых случаев, госпитализировали 1063 человека, скончались 62 пациента.

"Если вы чувствуете любые симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и вызовите врача", - добавили в оперштабе.

Всего в России за минувшие сутки зарегистрировали еще 19138 случаев заражения COVID-19. Общее число инфицированных достигло 3793810. Выздоровели за сутки 26775 человек. Скончались – 575 заболевших.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Эпидемия коронавируса
Эпидемия коронавируса
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.