Московские врачи вылечили от коронавируса еще 6142 пациента

В столице подтверждено 2897 новых случаев COVID-19

Как сообщили в федеральном штабе по контролю за распространением коронавирусной инфекции, в Москве от COVID-19 вылечились 6142 человека.

Уточняется, что в столице подтверждено 2897 новых случаев, госпитализировали 1063 человека, скончались 62 пациента.

"Если вы чувствуете любые симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и вызовите врача", - добавили в оперштабе.

Всего в России за минувшие сутки зарегистрировали еще 19138 случаев заражения COVID-19. Общее число инфицированных достигло 3793810. Выздоровели за сутки 26775 человек. Скончались – 575 заболевших.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"