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Прокуратура Москвы предостерегла о незаконности акций 31 января

11:47
  • четверг
  • 28 января 2021

Подобные мероприятия создают угрозу общественной безопасности

Руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова сообщила о направленном организаторам и пяти интернет-компаниям предостережении о незаконности несогласованных акций 31 января. Об этом пишет ТАСС.

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По словам Нефедовой, в Сети были выявлены публикации с призывами к участию граждан в массовых публичных мероприятиях, которые не были согласованы с городскими властями. Как напомнила представитель прокуратуры, распространение подобных призывов создает угрозу общественной безопасности. Кроме того, ответственность предусмотрена за организацию несогласованного публичного мероприятия и участие в нем.

Ранее стало известно о пятом задержанном в рамках уголовных дел по факту противоправных действий на незаконной акции в столице 23 января.

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