Александр Васильев назвал самый трендовый цвет сезона

На смену ярким оттенкам пришли спокойные тона

Историк моды Александр Васильев рассказал, какой цвет станет самым актуальным в этом сезоне. По его словам, модницам стоит обратить внимание на цвет гоголь-моголя.

Модный эксперт заявил, что на смену ярким желтым оттенкам, например, горчичному, канареечному и лимонному, пришел выбеленный цвет омлета. Дизайнеры и стилисты отдают ему предпочтение из-за его универсальности, хорошей сочетаемости и благородства.

"Этот оттенок в тренде сезона, а в сочетании с черным он достигает определенного баланса", - уверен Васильев.

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