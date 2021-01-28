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Депутат МГД Головченко: "Алгоритмы для бизнеса" помогли более 15,5 тыс. предпринимателей и самозанятых

12:10
  • четверг
  • 28 января 2021

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С момента создания в апреле прошлого года инструкций для столичных предпринимателей и самозанятых ими воспользовались уже свыше 15,5 тысяч раз, заявил председатель комиссии Мосгордумы по предпринимательству, инновационному развитию и информационным технологиям Валерий Головченко.

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По его словам, инструкции отвечают на самые распространенные вопросы в сфере кредитных, трудовых, арендных и других правоотношений, объясняют, как предотвратить типовые нарушения. Благодаря им предпринимателям будет проще сориентироваться и не придется тратить время на самостоятельное изучение азов. "Главное - это прикладные советы, а не оторванная от жизни теория", - считает депутат.

Головченко подчеркнул важность помощи самозанятым. "Тот факт, что люди стали официально оформлять свои доходы, которые раньше были "серыми", я считаю отличной тенденцией. Таких сознательных граждан необходимо поощрять", - отметил парламентарий.

Он добавил, что "Алгоритмы для бизнеса" и "Алгоритмы для самозанятых" были подготовлены в сотрудничестве с городским департаментом предпринимательства и инновационного развития, Московской торгово-промышленной палатой, ГБУ "Малый бизнес Москвы" и размещены на платформе "Смартека" Агентства стратегических инициатив (АСИ) в апреле 2020 года - в тот момент, когда бизнес столкнулся с основными трудностями из-за ограничений, спровоцированных пандемией коронавируса.

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