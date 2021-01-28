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Губернатор Подмосковья назвал условия снятия ограничений по коронавирусу

12:07
  • четверг
  • 28 января 2021

Все зависит от количества новых случаев в день

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил в эфире телеканала "Россия-24", что все коронавирусные ограничения в регионе могут быть отменены, если число выявляемых случаев заражения снизится до 900 в день.

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"Не будет этих ограничений. Судя по снижающейся динамике, мы, как только увидим меньше 900 случаев в день, по сути, отменим все ограничения", - сказал он.

Также Воробьев сообщил, что на ИВЛ в подмосковных больницах находятся уже меньше 200 человек.

Ранее губернатор назвал ситуацию с COVID-19 в Подмосковье управляемой. По его словам, за прошлую неделю выписали рекордное количество пациентов. Кроме того, в области подготовили план по сворачиванию коек для больных ковидом.

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