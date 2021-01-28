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"Сказали, что я сама виновата": Бузова разочаровалась в психологах

12:59
  • четверг
  • 28 января 2021

Певица разоткровенничалась о личной жизни

Ольга Бузова призналась, что разочаровалась в психологах. В сложные для нее времена телеведущая обращалась за помощью к специалистам, но желаемого облегчения так и не получила.

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"Когда я умирала, психологи мне не помогли. Я сидела, плакала, мне было плохо, а психолог говорил, что я сама виновата, сама выбираю страдать. С тех пор я с психологами не работаю", - рассказала звезда.

Поклонники Бузовой предположили, что девушка пошла к психологам после развода с Дмитрием Тарасовым – расставание с супругом тяжело далось певице, передает СтарХит.

Ранее Ольга Бузова рассказала о расставании с Давидом Манукяном, в качестве причины она назвала рукоприкладство и измены со стороны молодого человека.

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