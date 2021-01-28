Кабмин выделит 18 миллиардов рублей на привлечение медиков в регионы

К концу года число врачей там вырастет на 14 тысяч

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил в ходе заседания правительства, что кабмин выделит 18 миллиардов рублей на привлечение новых медицинских специалистов в регионы.

Как отметил премьер, согласно действующим планам правительства, за счет этих денег к концу года число врачей вырастет на 14 тысяч, а сотрудников среднего медицинского персонала - почти на 26 тысяч человек.

В конце 2020-го кабмин направил 19 миллионов рублей на целевое обучение студентов медицинских вузов. После выпуска они будут трудоустроены в структуре Роспотребнадзора.

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