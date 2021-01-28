В центре Гамалеи назвали число привитых "Спутником V" россиян

С 18 января в стране идет массовая вакцинация

Старший научный сотрудник лаборатории генной инженерии патогенных микроорганизмов центра имени Гамалеи Дарья Егорова сообщила, что вакциной от коронавируса "Спутник V" привились уже более двух миллионов россиян.

"В плане гуморального иммунного ответа эффективность превышает 98%, и по клеточному иммунитету она стремится к 100%", - приводит слова эксперта РИА "Новости".

Уточняется, что клеточный иммунитет отвечает за уничтожение патогена клетками организма, гуморальный - за его удаление с помощью выработанных антител.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш выразил надежду на то, что Всемирная организация здравоохранения как можно быстрее одобрит российскую вакцину от коронавируса. "Спутник V" может применяться в миротворческих миссиях ООН и сыграть очень важную роль в борьбе с пандемией, подчеркнул дипломат.

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