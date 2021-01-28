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В центре Гамалеи назвали число привитых "Спутником V" россиян

12:40
  • четверг
  • 28 января 2021

С 18 января в стране идет массовая вакцинация

Старший научный сотрудник лаборатории генной инженерии патогенных микроорганизмов центра имени Гамалеи Дарья Егорова сообщила, что вакциной от коронавируса "Спутник V" привились уже более двух миллионов россиян.

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"В плане гуморального иммунного ответа эффективность превышает 98%, и по клеточному иммунитету она стремится к 100%", - приводит слова эксперта РИА "Новости".

Уточняется, что клеточный иммунитет отвечает за уничтожение патогена клетками организма, гуморальный - за его удаление с помощью выработанных антител.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш выразил надежду на то, что Всемирная организация здравоохранения как можно быстрее одобрит российскую вакцину от коронавируса. "Спутник V" может применяться в миротворческих миссиях ООН и сыграть очень важную роль в борьбе с пандемией, подчеркнул дипломат.

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