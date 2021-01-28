В феврале россиянам повысят зарплату

Работодатели будут обязаны провести индексацию
Российский президент Владимир Путин поручил провести индексацию выплат работающим россиянам. С 1 февраля зарплаты увеличатся на размер инфляции.
Индексация должна коснуться всех работников без исключения, передает "Экономика сегодня". В случае если работодатель откажется произвести необходимый перерасчет, это будет считаться нарушением законодательства.
Помимо того, владельцам компаний придется пересмотреть и размер зарплат сотрудников, которые получают меньше обновленного МРОТ. Отмечается, что с текущего года методика расчета минимального размера оплаты труда изменилась — теперь он будет формироваться в соответствии с данными о медианной зарплате в регионах.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
- Депутат МГД Титов: "Венчурная академия" привлечет внимание к перспективным направлениям экономики Москвы
- Курс доллара поставил новый рекорд
- Финансисты узнали, на каких валютах можно заработать в 2021 году
- Названы сроки возвращения экономики России к докризисным значениям
- Кабмин продлит на год действие ряда лицензий и разрешений для бизнеса