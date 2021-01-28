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В феврале россиянам повысят зарплату

13:14
  • четверг
  • 28 января 2021

Работодатели будут обязаны провести индексацию

Российский президент Владимир Путин поручил провести индексацию выплат работающим россиянам. С 1 февраля зарплаты увеличатся на размер инфляции.

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Индексация должна коснуться всех работников без исключения, передает "Экономика сегодня". В случае если работодатель откажется произвести необходимый перерасчет, это будет считаться нарушением законодательства.

Помимо того, владельцам компаний придется пересмотреть и размер зарплат сотрудников, которые получают меньше обновленного МРОТ. Отмечается, что с текущего года методика расчета минимального размера оплаты труда изменилась — теперь он будет формироваться в соответствии с данными о медианной зарплате в регионах.

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