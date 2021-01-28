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Минобрнауки дало рекомендации вузам по началу семестра

12:50
  • четверг
  • 28 января 2021

Формат обучения должен быть близок к традиционному

Вузам следует начать семестр в близком к традиционному формате, при этом пропорция обучения в дистанционном варианте остается на усмотрение самих учебных заведений. Такую рекомендацию дало Министерство науки и высшего образования, передает РИА "Новости".

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Как отметил глава ведомства Валерий Фальков, прямо сейчас начало нового семестра в вузах - главный вопрос для системы образования. По словам министра, полностью вернуться к классическому формату пока не удастся, решения необходимо принимать на основании эпидемиологической обстановки в каждом конкретном регионе.

Ранее Фальков заявил, что после окончания коронавирусной пандемии в российских вузах останутся элементы дистанционного обучения. Среди плюсов такого подхода глава Минобрнауки выделил возможность составить гибкое расписание, не тратить время на дорогу, не ездить в вуз ради одной пары. Однако этот формат, подчеркнул министр, подходит больше для гуманитарных специальностей.

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